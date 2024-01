La CASS amplia cinc places a Salita i actualitza tarifes amb centres estrangers

El consell d’administració de la CASS va aprovar en el marc de la sessió d’ahir una addenda per a l’ampliació de cinc places pel centre sociosanitari, Salita. Una decisió que es basa en la necessitat manifestada pel Govern d’incrementar les places en aquest servei, ja que actualment són insuficients. En aquests moments, i segons el conveni vigent amb la CASS, el servei gaudia de 80 places.

Durant la mateixa sessió, el consell d’administració va aprovar l’actualització de les tarifes d’alguns centres estrangers amb conveni amb la CASS. Aquests centres inclouen l’Hospital Clínic de Barcelona, el Centre Creu Blanca, la Fundació Esmen, l’Institut Guttmann, SHSJD-Terres Lleida, l’Hospital Sta. Maria de Lleixa i Mentalia. A més, es va informar del fet que la CASS ha rebut la certificació oficial per part de l’agència nacional de ciberseguretat d’Andorra com a entitat que proveeix serveis importants al Principat i que compleix amb els requisits de seguretat i privadesa establerts per la Llei 22/2022 de 9 de juny, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

Finalment, es va aprovar la licitació de l’estudi actuarial del sistema andorrà de pensions públiques amb les dades estadístiques necessàries fins al 31 de desembre del 2023.