IFprofs arriba a Andorra per fomentar la parla francòfona

La plataforma IFprofs aterra a Andorra per connectar la xarxa pedagògica de llengua francesa als professors especialitzats en l’ensenyament d’aquesta llengua o que realitzin assignatures en l’idioma francòfon, amb la finalitat d’oferir un espai de treball i intercanvi als professionals de l’educació francòfona, i, alhora, ser una xarxa social i un lloc per compartir recursos educatius. Aquesta plataforma global connecta professionals de l’educació francòfons d’arreu del món amb un total de 130 països presents. Cada país té el seu espai dins la plataforma IFprofs i, a partir d’ara, arribarà al país.

Ahir es va presentar la plataforma a la residència de l’ambaixada de França amb l’acollida de l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, qui va declarar que aquesta plataforma té el seu origen en la preocupació què «no hi havia una associació de professors de francès a Andorra ni a la major part dels països». Per aquest motiu, es va decidir crear aquesta plataforma en compte d’una simple associació, ja que «les noves tecnologies són molt populars i eren un mitjà per als professors de reagrupar-se d’una manera molt fàcil». L’ambaixador va declarar que el llançament d’aquesta plataforma al Principat serà un impuls per fomentar l’ús de la llengua del país gal al país i aspira a «rellançar la pràctica del francès perquè crec que (l’idioma) és d’interès compartit pels andorrans». A més, Tribolet va argumentar que la llengua francòfona està present als múltiples sistemes educatius presents al Principat, sigui l’andorrà, l’espanyol o els privats. Per aquest motiu, aquesta plataforma serà molt útil a l’hora d’«oferir eines pedagògiques i permetre als professors connectar-se entre ells».

IFprofs s’adreça a tota mena de professionals de la llengua francesa, com professors de francès, o que imparteixin disciplines no lingüístiques en francès a les escoles des de parvulari a batxillerat dels tres sistemes escolars; bibliotecaris i docents-bibliotecaris; ajudants de llengua francesa; professors de francès del centre de formació continuada, de l’Aliança francesa i d’acadèmies privades; examinadors-correctors del DELF-DALF (examen oficial de certificació de la llengua gal·la); directors, caps d’estudis i personal d’establiments educatius, acadèmies privades, associacions o altres que imparteixen docència en francès o que vulguin ser professora en francès