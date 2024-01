Tot a punt per celebrar la Festa del Nòrdic, programada en tres dies

Ahir, les instal·lacions del Centre Esportiu LAUesport de Sant Julià de Lòria va acollir la presentació d’una nova edició de la Festa del Nòrdic, que enguany se celebrarà en tres dies, del 9 a l’11 de febrer i a la que van assistir el director de LAUesports, Oscar Balcells, i el conseller d’esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré. Per la seva part, Ferré va posar en relleu la importància d’aquest esdeveniment, ja que «és una prova d’esquí de fons molt important perquè acollim participants de diferents territoris», a més, el conseller va afegir que «hi ha esportistes reconeguts com Gina del Rio, Irineu Esteve i Clara Vila, que han sortit del club de neu de La Rabassa».

D’altra part, de la programació d’enguany, Balcells va remarcar que es va optar per dur a terme les proves durant tres dies —divendres, dissabte i diumenge—, ja que «a diferència d’edicions anteriors en què les proves d’esquí cross i marxa es feien el dissabte i el diumenge, i després de manera diferenciada es feia la cursa nocturna de relleus, enguany hem volgut agrupar les tres proves el mateix cap de setmana». D’aquesta manera, dins del cronograma proposat, l’esdeveniment començarà el divendres 9 de febrer amb la prova de relleus nocturns que, «com a altres edicions, la idea és que sigui bastant festiu i lúdic per tal que puguin participar tant els infants com els adults».

Així, el dissabte 10 de febrer tindran lloc l’esquí cross, però «com a novetat farem aquesta prova primer i després es farà una mena de classificatòria per més tard fer unes bateries finals a la tarda». A més, el mateix dissabte a la nit se celebraran Les Nits Nòrdiques en les quals «es podrà practicar l’esport, fer classes d’esquí nòrdic i en acabar una petita festa a la Borda de Conangle», segons va exposar el director de LAUesports. Per acabar, el programa inclou una prova d’esprint el diumenge, la qual substitueix la típica marxa que se celebrava, però que aquest any a causa de les condicions de neu i la climatologia s’ha hagut de canviar.

De cara a la meteorologia prevista per aquells dies, des de l’organització esperen poder dur a terme les activitats: «Al llarg de la setmana acabarem de valorar la possibilitat de fer les proves», va afegir Balcells.

Finalment, les inscripcions s’obriran el 8 de febrer a la pàgina web www.lauesport.ad i s’espera la participació de prop de 150 corredors.