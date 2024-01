Govern vol tenir en un mes el reglament per accedir al parc públic de l'habitatge

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va comentar ahir que el Govern està preocupat pel tema de l’habitatge i està buscant solucions. La ministra va expresar que «no va sorprendre» que els resultats de l’Observatori assenyalessin que la preocupació principal de la societat andorrana fos l’accés a l’habitatge, ja que sis mesos enrere els resultats van ser els mateixos. Marsol va expressar que ahir mateix hi va haver una reunió del grup de treball entre l’executiu i el Consell General al voltant de la temàtica de l’habitatge, en la qual es va abordar el reglament que hauran de complir les persones que vulguin accedir al parc públic de l’habitatge. La ministra va manifestar que espera que aquest text pugui estar enllestit en un termini d’un mes, ja que cal tenir en compte que el primer immoble del parc públic serà l’antic hotel Àrtic , el qual podria acollir ja persones al mes d’abril. Marsol també va voler explicar que s’està col·laborant amb els diferents comuns per tal de poder determinar els preus de referència. Segons va indicar la ministra, «els sistemes informàtics ja estan funcionant i s’està bolcant informació. De moment, ja són dos els que estan posant informació».

