Bonell vol promoure els artistes del país, la llengua i la lectura

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va exposar ahir les línies estratègiques per aquest any en diferents sectors, exposant els departaments de promoció cultural, patrimoni cultural i política lingüística.

Pel que fa a la promoció cultural, Bonell va informar sobre la promoció dels artistes del país cap al mateix Principat i l’exterior. Per aquest motiu, vol implementar plans de formació i residències internacionals, a més de fer subvencions culturals, sobretot el Festival Andorra Crea: «A l’any 2023 va ser el primer que es va fer el Festival Andorra Crea i tenim la voluntat que sigui cada dos anys», va destacar Bonell, afegint que la intenció de promoure que els artistes vagin a concursos estrangers: «Artistes com els que van anar al concurs Sona9 són els referents», va apuntar. La segona línia estratègica té a veure amb la literatura i el foment de la lectura. Bonell va destacar la importància de treballar amb el ministeri d’Educació per treballar sobre diferents programes com Nascuts Per Llegir, a més de destacar que cal buscar una nova ubicació per a la biblioteca pública del país, remarcant que «ja s’ha parlat amb el Comú d’Andorra la Vella per buscar una nova ubicació».

Respecte a les activitats culturals, com poden ser les dels museus, es volen desenvolupar programacions com les Nits d’Estiu i Canya als Museus, a més de millorar l’accessibilitat als edificis i, fins i tot, a esglésies i llocs d’interès culturals. Per últim, també es va proposar millorar la seguretat i il·luminació dels museus i monuments.

Respecte al Departament del Patrimoni Cultural, una de les principals línies de treball va ser el trasllat del centre de Català, que actualment està ubicat a l’edifici annex de l’Hotel Rosaleda. I és que la intenció és que «l’Arxiu Nacional es pugui traslladar a les dependències de l’Hotel Rosaleda al llarg del 2025», va apuntar Bonell.

També es preveu presentar lacomissió de la llei de patrimoni cultural, a més de treballar en els Continguts del Museu Nacional, ja que el projecte actualment no compta amb cap partida econòmica de pressupost en destinar-se tots els recursos a l’habitatge. D’altra banda, també es vol dinamitzar el web www.historia.ad com a eina d’estructuració de la recerca, sobretot per als infants i joves. Per últim, Bonell va destacar la voluntat d’avançar en la política cultural exterior en àmbit cultural, material i immaterial en organismes com la UNESCO i Consell d’Europa.

Respecte al Departament de Política Lingüística, i fent èmfasi a la promoció de la Llengua Catalana, Bonell vol aplicar la nova legislació del Reglament de Lingüstica, sobretot a l’hora de continuar oferint cursos dels diversos nivells oficials i creant formacions adaptades a les necessitats dels usuaris. També es vol mantenir l’oferta dels centres de català, fent horaris més amplis i fomentant l’ús del català en tots els àmbits.

Respecte als centres de català, es van incrementar exponencialment amb l’obligació d’utilitzar la llengua oficial. I és que el responsable de Política Lingüística, Joans Sans, va detallar que a final del curs escolar 2022-2023 els centres de català van registrar 5.000 usuaris.

Àrea de la Joventut/ Respecte al Departament de Joventut del Ministeri, Bonell va destacar la intenció de proveir voluntaris en actes del país, com per exemple per als Jocs dels Petits Estats del 2025, i proposar un pla de formació per als voluntaris. El més important, però, és contribuir al procés d’emancipació del jovent. És per això que Bonell pretén organitzar un nou format del Fòrum Estudiants-Empresa per apropar als joves al mercat laboral.