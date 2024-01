Els Jocs dels Petits Estats serà l’eix principal de la legislatura

Sobre les línies del Ministeri quant a esports, la ministra Mònica Bonell va destacar els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 com un dels eixos principals de la legislatura. Bonell va destacar la necessitat de donar ajuts econòmics complementaris a les federacions que participen en els jocs i la feina per fer quant a millorar les instal·lacions esportives de Govern que acolliran la competició, com pot ser l’Estadi Nacional.

Bonell va destacar també l’esport federat, en el qual és necessari incrementar les subvencions, agilitzar els pagaments, fer convenis de col·laboració amb organismes institucionals, promoure el mecenatge i elaborar protocols de detecció d’abusos sexuals. A més, un dels objectius del ministeri és promoure un esport sostenible i fomentar les activitats esportives en els joves.

Pel que fa a l’esport d’alt nivell, el Govern pretén analitzar la viabilitat de la implementació d’un esport-estudi al país mitjançant un grup de treball transversal. A més, es comprometen a millorar el mètode de pagaments als becats i fomentar l’esport d’elit des de joves acompanyant-los en el procés. A més, la ministra va destacar que s’està estudiant incorporar un servei de biomecànica de l’esport al CTEO.

FC Andorra/ Bonell va demanar concreció a l’equip amb el projecte del nou estadi, ja que va remarcar que ara ja «estem en temps de descompte i és necessari conèixer el projecte», tot afegint que «hem mantingut converses amb el Comú d’Andorra la Vella respecte a l’estadi Nacional».