Cardelús es prepara per a la tornada al Campionat del Món

Xavi Cardelús està en plena preparació de la seva temporada mundialista, la qual començarà el cap de setmana del 10 de març a Qatar. El pilot de l’equip Fantic Racing segueix un intens i exhaustiu programa de treball per arribar en condicions òptimes a l’inici d’una temporada que l’ha de consolidar a l’elit mundial de la categoria, segons va informar l’ANA. L’andorrà va explicar que «el nivell de la preparació que estic fent de cara a aquesta temporada és directament proporcional a la importància de la mateixa i del repte de consolidar-me com a pilot del Campionat del Món». A més, Cardelús va afegir: «Arribo per quedar-me i tinc molt clar que he de fer tot el que estigui en la meva mà per aprofitar la gran oportunitat d’estar en un equip oficial i a l’elit de la categoria de Moto2». Aquest any competirà amb l’equip Fantic Racing una estructura que compta amb el suport directe d’una marca de motos històrica. «Des del primer moment he pogut constatar que l’equip Fantic Racing compta amb una estructura i uns professionals d’alt nivell, i també es nota que darrere hi ha una gran marca de motos. Tot està perfectament estructurat i programat i m’ha estat molt fàcil encaixar en el grup, entendre les seves dinàmiques de treball», va manifestar.