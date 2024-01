Sanció a l’UE Engordany per part de la FIFA

L’Unió Esportiva va ser sancionada per part de la FIFA després que el club tingués denúncies per impagaments a la seva plantilla. La situació es dona després que el club no s’hagi inscrit a segona divisió, fet que el deixa a la deriva. Per la seva part, la FIFA va sancionar el club en múltiples ocasions i, en aquest cas, el club no podrà inscriure jugadors en tres finestres de fixatges consecutives, el que implica que no podran tenir noves incorporacions en una temporada i mitja.

El club perd i rep la sentència per les denúncies que van presentar en contra del club els exjugadors Julián Fernández i Alexis Ordóñez, i l’exentrenador Jesús Barón. Ara, es coneix que el club es va negar a pagar els 30.000 euros que debia als jugadors, fet que motiva la sanció de la Federació Internacional de Futbol i que, a més, motiva a la federació a retenir entre 120.000 i 140.000 euros que el club esportiu d’Escaldes-Engordany anava a rebre per part de la UEFA.