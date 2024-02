El Consell d'Europa mostra «preocupació» per la legislació laboral i d'immigració restrictiva d'Andorra

Andorra ha avançat substancialment en el desenvolupament d'un marc legal, institucional i polític per combatre el tràfic de persones, però encara ha de prendre mesures addicionals per identificar les possibles víctimes. Aquesta és la conclusió del tercer informe sobre el Principat del Grup d'experts sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans (Greta) del Consell d'Europa que es va fer públic ahir. L'organisme, a més, va expressar la seva preocupació per la legislació laboral i d'immigració restrictiva que podria fomentar l'explotació laboral o el tràfic d'éssers humans, ja que les víctimes podrien ser reticents a denunciar la seva situació per por de perdre la feina o ser deportades. Per tant, l'organisme insta les autoritats andorranes a conscienciar els treballadors migrants sobre els riscos vinculats al tràfic, reforçar les capacitats i recursos dels inspectors de treball i augmentar el nombre d'inspeccions que es fan per iniciativa pròpia d'Inspecció de Treball.

Paral·lelament, el Greta va celebrar l'adopció el 2021 d'una política estratègica de lluita contra el tràfic d'éssers humans. Un altre fet positiu és l'ampliació de l'abast del delicte de tràfic d'éssers humans per incloure el treball forçat, els serveis forçats i la mendicitat forçada. L'informe també celebra la introducció d'un reglament que dona dret a assistència jurídica gratuïta a les víctimes del tràfic, independentment de la seva situació de residència, i l'adopció d'una disposició legal específica sobre la no sanció de les víctimes del tràfic.

Per primera vegada des de l'entrada en vigor del conveni a Andorra l'any 2011, el 2021 es va identificar al país una presumpta víctima de tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Si bé els tribunals finalment van decidir no tipificar el delicte com a tràfic de persones el Greta «celebra els esforços de les autoritats per tractar la persona afectada com a víctima del tràfic i portar el cas davant la justícia».

Tanmateix, l'informe assenyala que a causa de la forta demanda de mà d'obra estrangera, hi ha riscos d'explotació laboral al país, en particular en els sectors del treball domèstic, el treball estacional, la construcció i l'agricultura. En aquest sentit, s'indica que les autoritats també estan atentes als possibles casos de tràfic de persones amb finalitats de criminalitat forçada. D'aquesta manera, es demana al Principat que vetlli perquè els delictes de tràfic d'éssers humans s'investiguin de manera proactiva i ràpida, independentment de si la víctima presenta una denúncia.

Finalment, des del Consell d'Europa se celebra l'adopció d'una llista d'indicadors que permetin la identificació de les víctimes del tràfic i la formació que s'ofereix als professionals rellevants. No obstant això, insta les autoritats andorranes a prendre mesures addicionals per identificar les possibles víctimes del tràfic, fins i tot entre els treballadors migrants i les persones en situació irregular, mitjançant el desenvolupament de la cooperació amb les organitzacions de la societat civil i la formació professional.

A més, el Greta continua preocupat per les condicions restrictives per a l'atorgament de permisos de residència a les víctimes i demana modificacions en la legislació.