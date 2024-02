Emili Yepes es converteix en nou president de l'Skal Club

L'Skal Club d'Andorra és l'associació de professionals del món del turisme amb més de 40 anys de trajectòria al país i que actualment té una setantena d'associats, a més de formar part de l'Skal Club Internacional, que permet als socis nacionals accedir a més 3.000 contactes d'associats d'arreu del món. Un dels actes més rellevants que organitza l'entitat any rere any és la celebració del Dia Mundial del Turisme cada 27 de setembre.

Yepes, que fins ara formava part de l'anterior junta de l'entitat en condició de vicepresident, té, entre els seus objectius, fer de l'Skal Club una associació encara més transversal en què tots aquells professionals relacionats amb el món del turisme en qualsevol dels seus vessants (hotelers, agències de viatges o restauradors) puguin trobar l'espai ideal per fer 'networking' i ajudar-se entre ells.

L'Skal Club d'Andorra té nou president. Es tracta d'Emili Yepes, que assumeix el càrrec després de la celebració de l'assemblea de l'entitat que va tenir lloc aquest dimarts i que va comptar amb l'aprovació per majoria de la seva candidatura.

Per El Periòdic

