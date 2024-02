ACA SEGURS recapta menjar per a GosSOS i els animals sense llar

ACA SEGURS, la corredoria d’assegurances d’ACA CLUB, va finalitzar la campanya solidària adreçada a les propietàries i propietaris de gossos i gats recaptant un total de 300 euros, equivalent a 12 sacs de pinso per alimentar als animals de la gossera d’Andorra que estan en situació de vulnerabilitat. La campanya va començar al passat mes de desembre i així, per cada assegurança contractada, ACA SEGURS ha donat a GoSOS la quantitat de pinso per alimentar durant sis setmanes a un total de 12 gossos sense llar.

Per part de la direcció d’ACA CLUB, es va valorar amb molta satisfacció els resultats de la campanya adreçada a GosSOS. «ACA SEGURS, amb una clara vocació de servei, ofereix les millors garanties i la millor protecció a les persones i també als animals de companyia. Ha estat una molt bona oportunitat per a ajudar a cuidar els animals de la gossera d’Andorra que necessiten una vida digna, amb totes les garanties que això comporta».

Per part de GosSOS, van agrair a l’ACA que posi a disposició dels seus clients la possibilitat de col·laborar amb els animals abandonats d’Andorra. «A banda de la recaptació de pinso, aquest tipus d’accions donen visibilitat als gossos més fràgils del país i també ajuden a conscienciar a la societat andorrana sobre la tinença responsable, fet que celebrem», van concloure des de la junta de l’entitat.