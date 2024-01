Detingut per furtar joies a la parella i la seva germana

Els darrers dies, el cos d'ordre ha detingut un altre turista, de 33 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,42, i un altre home, de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.

D'altra banda, aquesta matinada, la Policia ha detingut un home de 41 anys en un aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter amb 0,6 grams de cocaïna i sis grams d’haixix. Anava acompanyat d’una dona, de 34 anys i no resident, a qui també s’ha arrestat poca estona després a la CG2 per conduir sota els efectes de les drogues i de l’alcohol amb un positiu d’1,00.

La Policia va detenir dimarts un home de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per haver furtat diverses joies del domicili de la seva parella i la germana d’aquesta.

Per El Periòdic

