Ple en l'obertura de la primera campanya de donació de sang del 2024

Unes 150 persones van acudir ahir a la primera cita de l'any de la campanya de donació de sang, la qual està promocionada i ideada amb l'ajuda dels alumnes de les escoles andorranes de segona ensenyança del país. «Pel que hem vist a les llistes està tot ple i, inclús anem encabint alguna persona més per baixes», va explicar el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, qui, a més, va afegir que les inscripcions es van emplenar en tan sols un parell de dies i esperen unes xifres diàries similars a les aconseguides en aquesta cita inicial.

Les expectatives que es van marcar en la presentació de l'esdeveniment, el passat 22 de gener, eren assolir o inclús, sobrepassar les 1.700 donacions de l'any anterior. «Es podrà assolir tranquil·lament, a més, el temps acompanya i sempre és un factor important», va afegir. «L'objectiu és que tota la joventut es comenci a implicar en tema de voluntariat i solidaritat, de veure la necessitat importantíssima del que és una donació de sang», va esmentar Saurí. Un teixit líquid que, va recalcar, no es pot obtenir de manera sintètica, «si o si, ha de ser a través de donació».

El Banc de Sang està en un moment crític, ja que el secretari general ha mencionat que necessiten mil bosses diàries de sang a Catalunya. Actualment, tenen reserves per a quatre dies. Tanmateix, va assegurar que per poder tenir una estabilitat en necessiten vuit. «No en sobra mai», va incidir. «S'ha d'animar a tota la població a què la faci i que no tinguin cap mena de por», va afegir.



El mes d'abril, marcat al calendari / La pròxima campanya està marcada pel mes d'abril al Poliesportiu d'Andorra, aquest cas amb la col·laboració del MoraBanc Andorra. «És molt singular perquè venen els jugadors i l'equip», va afirmar Saurí, fet que veuen com un incentiu. En aquesta primera campanya, amb els alumnes de les escoles, s'aconsegueixen molts donants nous, ja que «la joventut arrossega pares, familiars, a tothom perquè vinguin», provocant que «molts d'ells quedin fidelitzats i aniran donant en properes campanyes i anys», va concloure, informa l'ANA.