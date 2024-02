Reclamació judicial contra l’empresa Glovo

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va informar ahir que la batllia va admetre a tràmit una reclamació judicial del deute de l’empresa Addwill Assessors SLU contra la societat Glovoapp SLU. Així doncs, en el procediment d’injunció, la societat té 13 dies hàbils des d’ahir per consignar o pagar al creditor del deute demanat, acreditar al tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat i comparèixer per al·legar que s’oposa al deute reclamat, a més d’exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer l’import. Si si Glovoapp SLU no executa les tres actuacions es despatxarà l’execució contra ella i se li imposaran les costes processals.