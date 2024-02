Toni Bou competirà en el Campionat del Món FIM X-Trial

Per segon any consecutiu, el Campionat del Món FIM X-Trial comença a Barcelona, a La Catedral del trial indoor. El pròxim diumenge 4 de febrer els vuit millors pilots del passat Mundial lliuraran al 47è Universae Trial Indoor de Barcelona el primer assalt d’un nou campionat amb sis proves puntuables, que promet emocions fortes i qui sap si potser també unes quantes sorpreses. El Palau Sant Jordi veurà també la quarta edició del Women’s Trophy, l’única competició femenina de trial indoor del món, en la qual la pilot de Terrassa i subcampiona del món Berta Abellán mirarà d’estrenar-se al palmarès de la prova.

Entre la participació masculina, ningú discuteix la condició de favorit del 17 vegades campió del món indoor Toni Bou —, el pilot de Montesa defensa títol i és també el darrer guanyador a Barcelona— però els seus rivals volen veure ja alguna escletxa en el bloc de granit de qui fa 17 temporades que domina els dos Mundials (outdoor i indoor) de Trial. Les victòries de fa només uns dies de Toby Martyn al Trial Indoor de Chambéry i de Jaime Busto a Toulouse per davant del pilot de Piera han afegit un innegable toc de picant a la pretemporada.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament, David Escudé, va destacar que aquest diumenge Barcelona es converteix un altre cop en la capital mundial del trial indoor: «El Palau Sant Jordi tornarà a acollir aquest doble espectacle. Per una banda, el públic vibrarà amb el 47è Universae Trial Indoor de Barcelona, primera prova puntuable del mundial. Però també estem molt orgullosos de tornar a ser la ciutat que aculli la quarta edició del Women’s Trophy, l’única competició femenina del món. Les grans estrelles d’aquest esport ho donaran tot davant d’un públic que té moltes ganes de veure els i les pilots en acció».

LA DISPUTA PEL PRIMER PODI / Jaime Busto (GasGas) i Gabriel Marcelli (Montesa) —segon i tercer classificat respectivament al Mundial de l’any passat— són sobre el paper els rivals més durs de Bou, però Adam Raga —sis vegades guanyador a Barcelona, la darrera el 2019— arribarà més que motivat al Palau. L’expilot de TRRS es quedava sense muntura per decisió de la marca poc abans de la fi del 2023 i, arran el seu recent fitxatge per Sherco, ningú no dubta que tindrà ganes de demostrar moltes coses. A manera d’aperitiu, la seva primera actuació amb la Sherco el passat dia 13 de gener a Sheffield ha donat llicència per somiar al veteraníssim pilot de 41 anys: va fer segon darrere Toni Bou.

Dos joves pilots, com ara el britànic Toby Martyn (Montesa) i el gironí Aniol Gelabert, podrien protagonitzar un interessant ‘pas endavant’ aquesta temporada. El pilot de Montesa ja coneix el podi del Mundial X-Trial i fa uns dies ensenyava les dents guanyant Bou al Trial Indoor de Chambéry.