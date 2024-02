El Comú d’Encamp espera signar aviat el contracte amb Saetde

El recurs presentat pel Comú de Canillo per l’explotació del pla de les Pedres, una zona del Maià i el territori del riu de Massat, «va saber greu al comú d’Encamp, especialment als cònsols». Així va començar la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el seu torn de paraula davant els mitjans de comunicació després de la sessió de Consell de Comú d’aquest dimecres, en què la corporació comunal va decidir no acceptar l’esmentat recurs.

La situació actual del recurs està en mans de la Batllia, que és la via tradicional per resoldre aquesta mena de conflictes. Així doncs, ambdós comuns esperen la sentència que dictamini a quines parròquies pertanyen els tres territoris, que de moment formen part dels dos cadastres i queden exclosos de la concessió fins que es confirmi que és zona encampadana. Mas va voler afegir que es mostren tranquils davant la problemàtica i que aquesta resolució servirà de cara al futur per «evitar recursos i poder protegir a les dues administracions», segons informa l’ANA.

Des del primer moment, el Comú d’Encamp va assegurar haver establert contacte amb el comú Canillo per resoldre dubtes i explicar els diferents punts, tot i que van denegar la demanda del cònsol canillec de mostrar el contracte de concessió, «perquè no era aprovat i no era el definitiu», va puntualitzar la cònsol major.

Mas té previst fer arribar una carta, aquest dijous, al cònsol major de Canillo per retrobar-se i així «acabar de parlar de la resposta i la desestimació del recurs». A més de reclamar el cobrament del ‘preu just’ pel giny al pla de les Pedres, que la parròquia canillenca fa uns anys que no efectua el pagament i espera que es pugui resoldre el més aviat possible.

Amb tot, la concessió continua endavant i la cònsol major ja ha establert contacte amb l’empresa explotadora. Per part dels membres de la minoria, Marta Pujol va demanar als cònsols fomentar i no abandonar el diàleg amb el comú de Canillo.