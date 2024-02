Caminal i Cornella, 13a i 25è en els Campionats del Món Júniors

Els Campionats del Món júniors d’esquí alpí van viure ahir una maratoniana jornada amb el supergegant femení i masculí, i després el Team Combined que incloïa l’eslàlom. Per part andorrana van participar en el supergegant Jordina Caminal, que va estar 13a i va millorar punts FIS; Clàudia Garcia, que va ser 31a, i Pere Cornella, que va fer la seva millor cursa en supergegant millorant els seus punts FIS i, a més, quedant 25è. Al supergegant femení, Caminal va fer una bona cursa, amb un bon esquí, i va finalitzar 13a amb +2.12 respecte a la guanyadora, la suïssa Malorie Blanc, que amb 1.15.03 es va endur l’or. Caminal, a més, va marcar millors punts en la disciplina, amb 55.28, pels 62.25 que en té en l’actual llista de la FIS. «És un molt bon, resultat però pensem que la Jordina té un potencial millor del que ha esquiat aquí», va dir el director d’alpí, Roger Vidosa. Per la seva part, Garcia va acabar 31a amb +3.87, amb un bon esquí a la part alta, però patint una mica més a la part més tècnica, segons va explicar Vidosa.

Al supergegant masculí, Pere Cornella va fer la millor cursa de la seva carrera en la disciplina, amb 57.08 punts FIS que milloren en molt els seus actuals 72.02. Amb aquesta cursa va quedar 25è amb el dorsal 45, amb 1.14.02, a 1.75 del guanyador, l’italià Max Perathoner (1.12.27).

ROGER PUIG, ‘OUT’ / Roger Puig ahir no va poder completar el supergegant de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo. L’andorrà es va sortir a quatre portes del final, quan després d’un salt va acabar per sortir-se del traçat. Ahir l’esquí de Puig es va veure condicionat per les molèsties que arrossega després de la caiguda del passat dilluns al descens. L’andorrà té algunes molèsties a la cama i al genoll, a conseqüència de la caiguda. Amb tot, l’esquiador avui disputarà la jornada d’eslàlom, la primera de dos dies consecutius de disciplina de tècnica.