Nous bloquejos a l’accés al Pas de la Casa per a aquest cap de setmana

Els pagesos francesos tornaran a bloquejar les carreteres aquest proper cap de setmana. Així ho van anunciar ahir a través de les xarxes socials la Federació Nacional de Sindicats d’Agricultors (FDESEA), Joves Agricultors i Maison de Vignerons, que van cridar els agricultors a sortir a les carreteres amb els tractors, remolcs i camions de gra per tal de continuar amb la lluita que porten organitzant els agricultors des de fa setmanes. Per aquest motiu han convocat a les 10.00 hores tres combois que sortiran de poblacions properes: des de Lavanera; des d’Ur i des de Carol. Recordem que els agricultors estan protestant en contra del retard en el lliurament d’ajudes públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, va manifestar que, davant dels talls a les carreteres amb motiu de les protestes dels agricultors francesos (a les quals es poden sumar els catalans), les quals estan creant una situació de «complicada acceptació o inacceptable», l’Executiu està mantenint tots els contactes possibles per fer que hi hagi «la mínima afectació possible». De fet, va reconèixer que s’estan «redoblant els contactes». Casal va respondre d’aquesta manera les preguntes sobre el fet que tres entitats franceses hagin posat sobre la taula un nou bloqueig del país el divendres. I davant la possibilitat que s’hi sumin els del país veí del sud, el portaveu de l’Executiu va valorar que la situació seria «encara més greu» i, per tant, el bloqueig del país seria una situació «encara més inacceptable».

Així, Casal va recordar que tant des d’Afers Exteriors com des de l’ambaixada francesa i d’altres ministeris, com el seu, s’estan fent diversos contactes per conèixer de primera mà quina pot ser la situació que es pot donar. En aquest sentit, va puntualitzar que ell mateix va mantenir ahir dimecres un contacte amb la cambra d’agricultura de l’Arieja per «esbrinar la situació».

Casal va defensar que l’Executiu andorrà no té al seu abast «el control ni la solució» a aquest problema que perjudica Andorra i, de manera molt especial, el Pas de la Casa, que viu dels turistes que arriben del vessant francès. I es va mostrar preocupat pel fet que les protestes que s’estan registrant a França puguin reproduir-se a Catalunya bloquejant d’aquesta manera el país tant per la frontera sud com per la nord. Així, va refermar que es mantenen els contactes al més alt nivell diplomàtic i amb diferents ministeris perquè «no es reprodueixi la situació de bloqueig» que es va viure aquest cap de setmana passat.

D’altra banda, durant la roda de premsa posterior a la sessió de Comú d’Encamp ahir, també va servir per demanar als cònsols sobre com la situació a França està afectant el Pas de la Casa. Mas va manifestar el seu malestar assenyalant que «estem pagant tots una situació que com a país no hauríem» i que amb la previsió dels talls de la setmana que ve, està establint contacte amb el cap de Govern, Xavier Espot, i l’ambaixador francès per valorar la situació. El conseller minoritari, José Luís Agudo, es va sumar a la manifestació afegint que és una situació «inquietant», entenent-la defensa dels interessos, però «haurien d’agafar un caire diferent» a l’hora de manifestar-se.

El membre del consell de l’administració i portaveu de la FNSEA des del bloqueig, Yohann Barbe, va explicar a France Info que el discurs de política del ministre d’agricultura francès, Gabriel Attal, «no ens tranquil·litza.Continuava sense haver-hi un compromís pels agricultors ni sobirania», i manifestava que, «tenim por de continuar amb els bloquejos, tot i que els agricultors només volen tornar a la feina i a alimentar als francesos».

El portaveu també va recalcar que el problema no es resoldrà en dos o tres dies, fa que volen una direcció clara, que haurà de passar per l’Assemblea Nacional francesa. Així mateix, va reivindicar que esperen avançaments de Brussel·les, al que va recordar que cal que s’adonin que les normes europees amenacen la sobirania alimentària.

Per aquest motiu, el portaveu asseverava que cal canviar l’enfocament dels acords de lliure comerç, ja que «l’agricultura no és una moneda de canvi. Europa va enlairar gràcies a l’agricultura i hem de tornar a posar-la al centre del debat».