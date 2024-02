La capital emprèn un seguit d'accions per minimitzar l'impacte de la construcció del Node

Els veïns i comerciants de la zona d'influència de les obres de construcció de l'edifici Node d'Andorra Telecom han rebut una carta del Comú d'Andorra la Vella en què els manifesta «la voluntat de col·laboració absoluta» perquè aquests treballs tinguin el menor impacte possible per a ells. Aquesta ha estat una de les accions que ha pres la corporació comunal després de posar sobre la taula un canvi d'ubicació de l'edifici que no ha estat possible davant la imminència de les obres.

Així, des del Comú també hi ha la intenció de mantenir reunions periòdiques amb Andorra Telecom per mirar d'anar coneixent l'evolució dels treballs i «minimitzar» l'impacte que aquests puguin tenir. En aquest sentit, fonts comunals van manifestar que estaran «vigilants per assegurar el correcte funcionament» de la construcció d'aquest edifici que ha d'acollir la nova seu d'Andorra Telecom.

A més, i a demanda del Comú, la companyia de telecomunicacions ha habilitat un número de WhatsApp al qual els veïns i comerciants podran adreçar les seves queixes o inquietuds.

Des del Comú van reiterar que els diferents departaments implicats en aquests treballs, com és el de Circulació, es coordinaran amb Andorra Telecom per «vetllar» que tot es desenvolupi de la manera correcta, segons informa l'ANA.