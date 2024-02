Accident a l'avinguda d'Enclar

Aquest matí ha tingut lloc un accident al voltant de les 08.00 hores a l'avinguda d'Enclar. En aquest sentit, una motocicleta ha impactat pel darrere a un Peugeot amb matrícula andorrana, quan aquest s'ha aturat en un pas de vianants, anant en direcció la rotonda de la Margineda. Per precaució, el pilot de la motocicleta ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per El Periòdic

