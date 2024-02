La Policia desmantella un important punt de venda de droga a Canillo

La Policia va desmantellar ahir al vespre un destacat punt de venda d’estupefaents situat a Canillo. Segons han informat, durant l’operació es van detenir tres persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, dues de les quals per tràfic de drogues i una tercera per compra i consum.

L’operació es va iniciar el mateix dimecres a la tarda després que el cos d'ordre hagués rebut diverses informacions que apuntaven a una persona vinculada al sector de l’oci nocturn que estaria venent drogues al poble de Canillo i en un establiment del Tarter. Així doncs, es va establir un ampli dispositiu que va permetre detenir el principal traficant, de 46 anys, un segon, de 34 anys, amb qui acabaven de fer un intercanvi de diners provinents d’una venda, i un tercer, de 48 anys, que acabava de comprar dos embolcalls de cocaïna.

En els diversos registres, la Policia va comissar 520 pastilles d’èxtasi barrejat amb heroïna; 383 grams de marihuana; 3,31 de cocaïna; 2,4 d’MDMA i un total de 12.465 euros en efectiu. Cal destacar que la investigació continua oberta i, tal com van indicar, no descarten més detencions.