El Saló del Videojoc canvia de data i es farà al novembre

D’altra banda, les formacions en videojocs que la companyia organitza conjuntament amb la Universitat d’Andorra, dirigides en aquesta edició als estudiants de l’ESO, Batxillerat i Formació Professional, es mantenen al calendari. Aquestes formacions es duran a terme durant aquest mes de febrer a les instal·lacions de la Universitat, com ja s’ha fet en els darrers anys.

Per El Periòdic

