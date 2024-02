Continuen les feines per a l’execució de l’expedient judicial electrònic

A més, s’obrirà un canal de suport adreçat a advocats i procuradors per resoldre les possibles incidències d’accés abans de la posada en marxa del nou sistema, amb l’objectiu d’oferir les màximes garanties un cop entri en funcionament.

Durant els propers mesos s’impartirà una altra ronda de formacions i acompanyament presencial al personal de la resta d’ens que s’integrin en la tramitació electrònica via PSP, així com al personal de l’Administració de Justícia.

En els darrers tres anys s’han estat impulsant un seguit d’accions preparatòries –formatives i pràctiques– per tal que, un cop entri en vigor la norma, es pugui fer la gestió telemàtica integral dels expedients judicials per part dels diferents òrgans judicials, de la Fiscalia, dels intervinents a través dels seus representants i de qualsevol altra persona física o jurídica que pugui intervenir en el procés.

Aquesta setmana s’ha signat un altre dels convenis previstos amb els col·laboradors externs concernits en l’impuls de l’expedient judicial electrònic (EJE). El president de la Cambra de notaris, Joan Carles Rodríguez Miñana, i el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, van escenificar així el compromís d’aquest col·lectiu professional en la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP), pas indispensable per assolir l’èxit en la implementació d’aquesta eina digital.

Per El Periòdic

