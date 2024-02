Màxim nivell fins al final

El MoraBanc continua el seu camí en la lliga ACB, en la qual, tot i estar en una 14a posició de la classificació, els tricolor prefereixen pensar partit a partit en el seu clàssic joc col·lectiu, conservant l’energia i lluita que els caracteritza. L’equip, malgrat les derrotes, es manté ferm i amb l’objectiu clar d’aconseguir sumar punts a la lliga.

La pròxima cita dels andorrans és al pavelló José María Martin Urbano de Màlaga contra el segon millor equip de la classificació, l’Unicaja. L’entrenador, Natxo Lezkano, va valorar la trobada, la qual tindrà lloc el demà a les 20.45 hores, com un dels «partits més difícils perquè l’equip rival està jugant a un altíssim nivell i està guanyant gairebé tots els partits que juguen», i també va afegir que «estan molt entrenats i tots els jugadors tenen un joc de molt alt nivell», fet que fa que els de Lezkano hagin de fer un esforç i compromís per mantenir el ritme els 40 minuts de partit. «A nosaltres ens espera un partit molt bonic en una de les millors pistes per jugar a tota Europa, per nosaltres ha de ser un duel motivant», va afirmar Lezkano. Això no obstant, el tècnic té clar que el conjunt andorrà ha de «fer tot molt bé i ha d’aconseguir provocar que ells facin les coses malament, perquè si esperem que fallin per si sols, no aconseguirem. Necessitem l’extra d’arribar molt bé als minuts finals en què tot es decideix, i tenir una mica més d’assertivitat que a vegades falta». De cara a l’alt nivell del partit que els espera als de Lezkano en la jornada 21 de l’ACB, el basc va assegurar que «hem de fer un partit de 40 minuts d’altíssim nivell i això no és fàcil, però ho intentarem». A més, el tècnic va defensar l’estil de joc col·lectiu que l’equip manté, i aposta per donar minuts a tots els jugadors per igual, ja que és millor «si la responsabilitat recau en tots els jugadors de l’equip». D’aquesta manera, el Morabanc pot portar el rival al seu terreny, perquè segons el míster, l’equip s’ha de centrar en «fer que ells juguin a un nivell per sota del qual estan acostumats, del seu joc habitual, perquè si juguem al seu estil de joc, ells són millors».

A partir d’aquest punt, tant entrenador com jugadors se centren en els entrenaments i posen especial èmfasi en les claus per guanyar o fer un molt bon partit, fet que com a mínim, els motiva, segons va afirmar el basc: «El partit contra l’Unicaja no em preocupa, em motiva competir contra aquest tipus d’equips, sempre que tenim jugadors lesionats, hem donat la cara». A més, va afegir, «sempre que fem bons partits, estic més tranquil. Perdre havent fet un bon partit ens deixa més a prop de la victòria, que si es guanya o es perd jugant malament. Vull que l’equip jugui bé i sigui el més competitiu. La millor manera de ser un equip que guanya és jugar bé».

D’altra banda, Lezkano prefereix mantenir-se al marge, de moment, de la possibilitat de donar més protagonisme a l’imparable Jean Montero. La figura del base tricolor és una de les més destacades del joc dels andorrans, el número tres manté un bon ritme de joc i un rècord de jugades i cistelles, però tot i que els números demostrin el gran talent de Montero, el basc prefereix mantenir la base en el joc col·lectiu. «Crec que juguem de forma coral i m’agrada que la pilota es comparteixi, així com fer que la responsabilitat sigui compartida. Així com està clar que hi ha jugadors que tenen més possibilitat i facilitat d’anotar, hi ha d’altres en atac o altres facetes del joc, però ara no hem de variar el que estem fent». Finalment, la recuperació de Tyson Pérez va «per bon camí, però no veurem la seva millor versió d’aquí a dues o tres setmanes», va remarcar el tècnic.