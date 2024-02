Els EEBE U19 fan un doble podi al gegant CIT de La Molina

Ahir es va disputar la primera jornada de competició CIT de les quatre previstes a l’estació catalana de La Molina, amb la presència de l’equip EEBE U19, que va assolir dos podis, amb Marc Fernández segon i Martí Llort tercer.

Fernández va quedar segon a 1.89 del guanyador, que va ser l’espanyol Jordi Beascoechea amb 2.11.65, mentre que Llort tancava el podi, tercer, amb +1.98. Així mateix, Maià Font se situava 5è, mentre que al top10 entrava Nico Daban en la 10a posició.

Per la seva part, Salvador Cornella va quedar 13è, Pirmin Estruga 19è i el també andorrà Antoni Bea 36è. En categoria femenina, també hi va haver representació andorrana, amb Fiona Pou 6a i Emma Ledesma va quedar desqualificada a la segona mànega.

Per la seva part, l’entrenador, Nico Belcredi, va exposar que «a la primera mànega no ens hem sabut adaptar del tot, la veritat és que no estem acostumats a aquestes pistes. Però també era per agafar el rodatge de la pista. Encara i tot, prou positiu perquè encara fem algun punt, amb Nico Daban, amb Martí Llort, amb bon esquí, i a veure si li agafem el punt i fer-ho millor».