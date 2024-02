Eder Sarabia: «No estem lluny de guanyar un partit»

Els tricolor tenen el repte per davant de guanyar a un Tenerife debilitat o, almenys, aconseguir mantenir la seva porteria a zero. Els de Sarabia s’enfronten a l’equip canari demà a les 21.00 hores a l’Estadi Heliodoro Rodríguez López, en una cita que el tècnic va valorar com «diferent de l’últim», perquè confia que el conjunt andorrà faci «un joc més semblant al que solen tenir en la majoria dels partits, amb més possessió de la pilota», segons va declarar el basc. Per aquest motiu, l’entrenador se centra aquests dies en treballar «posant l’atenció en les àrees defensives i ofensives. Estem treballant molt per tal que no els envaeixi la psicosi. És evident que el subconscient hi és, no hem guanyat des de la primera jornada, estem en el descens i com més capaços siguem d’allunyar-nos d’aquests pensaments, més fortalesa mental tindrem. Com millor sigui l’estat mental, millor serà el rendiment».

A més, Sarabia va remarcar que la clau per guanyar el pròxim partit passa per «fer el canvi que esperem, que és fer molt bé les coses». Per això, «com millor juguem, millor estarem mentalment i com millor estem mentalment, millor jugarem». Pel que respecta a l’anhelat paper del fixatge del mercat d’hivern, Jon Karrikaburu, l’entrenador va explicar que «és un davanter extraordinari per al nostre equip, ens ha fet un salt de qualitat important, ja comencem a veure el seu nivell i sabem que ho donarà tot en aquest tram final de la lliga».

Quant a l’estratègia del conjunt andorrà, Sarabia va reconèixer que «ens falta desgastar el camp contrari, mantenir el nivell defensiu i la precisió en l’àmbit ofensiu. Ens falta no voler acabar de pressa la jugada».

Finalment, en la valoració del rival que el basc va fer, va afirmar que els tricolor s’enfronten a un Tenerife debilitat per l’acumulació de 10 derrotes, fet que els posiciona en una 14a casella dins la classificació general de LaLiga Hypermotion. Per la seva part, Sarabia va declarar que «és cert que el rival no està en el seu millor moment, ve de quatre derrotes i han tingut moviment en el mercat d’hivern, entenc que també estan acabant d’ajustar algunes peces, però això ens serveix per saber de sobres el tipus de partit que ens trobarem».

Christos Almpanis torna a la plantilla de l’FC Andorra

Entrant ja en el darrer tram de la seva recuperació, l’FC Andorra recuperarà Christos Almpanis que lluirà el dorsal 12 en aquesta segona part de la temporada. L’extrem grec, que es va lesionar de gravetat a l’inici de la pretemporada en un amistós contra el Girona, no va tenir dorsal en aquesta primera volta de campionat però ja està inscrit de nou com a jugador de la primera plantilla. Almpanis, que portarà el 12 que va deixar lliure Shabani, encara no s’exercita amb el grup, tot i que ja fa treball en solitari sobre la gespa abans d’incorporar-se totalment en la dinàmica de l’equip. En total, l’any passat, Christos Almpanis va jugar 33 partits i va anotar quatre gols.