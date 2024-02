Els sindicats agrícoles demanen la «suspensió dels bloquejos»

La Federació de Sindicats d’Explotació Agrícoles (FNSEA) i Joves Agricultors van demanar la suspensió dels bloquejos davant de les mesures anunciades pel primer ministre Gabriel Attal. Durant la roda de premsa celebrada ahir a la seu de la FNSEA, el seu president, Arnaud Rousseau, i el president de Joves Agricultors, Arnaud Gaillot, van detallar que després d’haver consultat amb les dues xarxes «hem decidit que davant dels anuncis considerem que hem de canviar el model d’actuació». Per aquest motiu van fer una crida a suspendre els bloquejos i entrar en una segona fase, a partir del dilluns, amb l’objectiu de començar a treballar amb les prefectures i els ministeris per posar en pràctica les mesures anunciades per part de les institucions.

Gaillot, però va detallar que hi ha dues condicions per tal d’aixecar els bloquejos, la primera és la destitució del Salon International de l’Agriculture, i la segona condició és que hi hagi algunes mesures legislatives europees que han d’estar en vigor de cara al juny. En cas contrari va assegurar que no dubtaran a tornar a començar el moviment.

Els dos dirigents van demanar un document de síntesi que reculli per escrit tots els anuncis del Govern, i van manifestar que «tenim 15 dies per veure si tot això és seriós, creïble i se sosté», va declarar Rousseau.

En aquest sentit, asseguraven que el moviment no s’acaba, sinó que «està canviant i continuarà actiu mentre no es consagri el reconeixement a la Llei de la Sobirania Alimentària, el «no a la prohibició sense solució» o el reconeixement de l’agricultura com a interès general de primer ordre».

Aquest anunci va arribar després de la roda de premsa del Govern francès en el qual es van anunciar diverses mesures, entre elles un fons de 150 milions d’euros per als agricultors i la suspensió del pla de reducció de l’ús dels pesticides.

El president de la FNSEA, Arnaud Rousseau, va elogiar al primer ministre per «escoltar els anuncis sobre la RNB, els pagaments pendents de la PAC, les indemnitzacions sanitàries i climàtiques, les mesures fiscals i el pla d’ajudes d’urgència per a la viticultura», però també va manifestar que «hi ha coses que no estan a l’altura», referint-se en particular a la incomprensió de les realitats del que es viu a les explotacions agràries.