Una baralla a l'exterior d'un local d'oci nocturn acaba amb dos detinguts

La Policia ha detingut al Pas de la Casa a un turista de 38 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la salut pública; i un altre turista, de 41 anys, com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, l'honor i la llibertat.

L'arrest es va produir la matinada de dijous després que els agents haguessin d'intervenir perquè els dos homes s'estaven barallant a l'exterior d'un local d'oci nocturn de la localitat encampadana. En el moment de controlar-los, el turista de 41 anys es va resistir i va començar a insultar i amenaçar de mort els policies. A l'altre, de 38 anys, els agents li van trobar durant l'escorcoll de seguretat una navalla amb una fulla de 10 centímetres i, per tant, de port prohibit. A més, es trobava en possessió de 0,6 grams de cocaïna.

Els darrers dies, el cos d'ordre també ha detingut tres homes més com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic. Un d'ells, de 33 anys, va ser arrestat per identificar-se a la frontera del riu Runer amb un carnet de conduir fals; a un segon, de 32 anys i no resident, se'l va detenir a la frontera del Pas de la Casa per haver-se identificat amb una identitat falsa i, finalment, el tercer, de 28 anys, va ser detingut al poble del Pas, també per haver-se identificat amb una identitat falsa. En aquest darrer cas, va ser un agent de Duana qui va donar l'avís a la Policia després de controlar-lo amb 200 paquets de tabac de contraban.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l'alcohol, des de dimecres a la nit el Cos de Policia ha arrestat tres homes més, de 57, 27 i 47 anys amb taxes d'1,10; 1,35 i 1,20, respectivament. Als dos primers se'ls va controlar quan conduïen de forma erràtica per la carretera de l'Obac i per l'avinguda de la Bartra. L'últim, arran d'un accident amb danys materials dijous a la nit a la carretera de la Comella.