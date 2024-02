Els agricultors francesos no tallaran l'accés a Andorra

L'accés al Pas de la Casa des de França no es veurà tallat finalment aquest cap de setmana després que els agricultors francesos hagin decidit anul·lar el tancament que tenien previst com a mesura de protesta per la situació del sector. Inicialment, es preveia que el tancament a la zona de La Croisade s'iniciés a les 10.00 hores d'aquest divendres, tot i que més tard es va decidir posposar la convocatòria a les 14.00 hores i fins a la tarda de diumenge. Finalment, les negociacions amb el govern francès sembla que han fructificat i els agricultors han renunciat a la mobilització.

Cal recordar que davant l'anunci de mobilitzacions, el Govern ha redoblat aquesta setmana els contactes amb les autoritats del país veí del nord per evitar que les protestes es convertissin en un altre maldecap per a la localitat del Pas de la Casa. Precisament, els pagesos van tallar la setmana passada l'accés a Andorra des del matí de divendres fins a la tarda de diumenge.