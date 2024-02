Ordino inaugura la nova sala dedicada a les arts marcials del CEO

El Comú d'Ordino ha inaugurat la nova sala dedicada als esports de combat i a les arts marcials ubicada al Centre esportiu (CEO). Ocupa l’espai reformat de l’antiga Oficina de Turisme, actualment a les plantes 5 i 6 del CEO, i amb accés directe des del carrer per la plaça de la Closa.

La sala s’ha adequat per millorar els entrenaments dels diferents clubs de la parròquia (Club karate Xavier Herver, Taekwondo Club d’Ordino i Club Kung-Fu) i els alumnes de karate van ser els primers a estrenar-la aquest dijous a la tarda. La inauguració va comptar amb la presència del conseller de Turisme, Esports i Dinamització d’Ordino, Jordi Serracanta.

Durant aquest mes de febrer, com a novetat, ha entrat en funcionament un nou espai per al benestar i la bellesa, el Centre d’estètica avançada Jeanette Arenas, empresa concessionària mitjançant concurs públic, que s’ubicarà a la planta 0, on es troba la recepció del CEO. Amb la nova obertura els usuaris del centre disposaran d’una àmplia carta de serveis. Fins al 15 de març, a més, l’empresa ha posat dues promocions, una d’estètica, i una jornada dedicada a la nutrició el 9 de febrer.