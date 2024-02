Andorra Telecom dona 1.055 euros a Càritas Andorrana

Les trucades realitzades pels menuts del país al número 121 d'Andorra Telecom per poder parlar amb els Reis d'Orient i el Pare Noel aquest Nadal han permès la recaptació per a Càritas Andorrana de 1.055 euros. I és que durant aquestes festes, el número 121 ha rebut un total de 1.055 trucades. L'ús solidari d'aquest número és fruit de la col·laboració entre Càritas Andorrana i Andorra Telecom, que el cedeix gratuïtament i el promociona.

La recaptació recollida es destinarà un any més al programa de Càritas Andorrana d'Atenció Primària. Un programa que té per finalitat atendre, acompanyar i oferir diferents respostes a famílies i persones que per diferents circumstàncies es troben en situacions de precarietat econòmica, exclusió social i dificultats d'accés a serveis.

Des de Càritas Andorrana es va posar en relleu que Andorra disposa d'un bon sistema de protecció social públic i privat, que engloba molts àmbits, però sempre hi ha situacions en les quals es fa necessària la nostra intervenció. Des del programa d'Atenció Primària, a través de la valoració, el seguiment i l'acompanyament dels treballadors socials, s'intenta donar solució a diferents problemes relacionats amb l'alimentació, l'habitatge, la salut, l'escolarització, el transport, l'accés a subministraments o altres per tal de millorar les condicions de les famílies i persones que s'adrecen a la nostra entitat.

Durant l'any 2023 la xifra de persones ateses confirma la tendència a l'estabilització un cop passada la pandèmia. Han estat 565 persones que corresponen a 324 famílies.

Des de Càritas Andorrana van destacar que entre els perfils majoritaris de persones ateses, es troben dues circumstàncies diferenciades. D'una banda, persones que pateixen necessitats materials, precarietat o es troben en risc d'exclusió social, a conseqüència de situacions puntuals, sobrevingudes o que empitjoren amb el temps, a conseqüència de malalties, manca de feina, etc. i a les quals Càritas Andorrana, ofereix una resposta individualitzada d'acord amb la seva situació i que ha permès millorar les seves condicions i el seu benestar.

I, d'altra banda, un perfil, creixent en els dos darrers anys, de persones i famílies que veuen reduïda la seva renda disponible amb el consegüent empobriment que pot afectar a diferents aspectes de la seva vida. Aquest fet, en el qual ens trobem nuclis amb un entorn familiar estable, sense una problemàtica social destacable, que disposen de feina i, per tant, d'ingressos econòmics, però que els hi costa cada cop més arribar a final de mes o es troben amb dificultats per fer front a necessitats sobrevingudes o afegides.