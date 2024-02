Costi el que costi

L’FC Andorra visita avui al Tenerife amb la pressió d’aconseguir punts que aconsegueixin revertir la situació en la qual actualment es troba el club tricolor, segons per la cua amb tan sols 23 punts, sis victòries, tres empats, 13 derrotes i a dos punts de la salvació marcada pel seu pròxim rival després de visitar l’Heliodoro Rodríguez López, l’Alcorcón. La situació comença a ser molt delicada pels d’Eder Sarabia, que afronten aquesta segona meitat d’una temporada que, en un principi, s’esperava que succeís amb molt més optimisme del que està mostrant a hores d’ara per l’entitat tricolor. El play-off, que abans de l’inici de temporada semblava un objectiu tangible pels de Sarabia, en aquestes alçades sembla més una quimera el fet de poder arribar a acariciar el top6 de LaLiga Hypermotion, situat ja a 15 punts de diferència.

Batalla a l’Heliodoro / Els tricolor aterren a l’arxipèlag canari per tal d’obtenir tres punts que aconsegueixin treure a l’equip del descens, inflar la moral dels del Principat i donar esperances a l’afició per demostrar que la situació encara es pot revertir. Aquesta missió no serà fàcil. Els de Sarabia tindran davant a un conjunt blanc-i-blau que se situa a mitja taula en la 14a posició amb 32 punts, havent guanyat per 0-1 als tricolor en la primera volta al Nacional amb un gol de Luismi Cruz. I és que els de l’FC Andorra contemplen algun punt per l’optimista i altres que suposen grans reptes a superar. Per una part, el conjunt d’Asier Garitano no és l’equip més golejador de la lliga precisament, amb 22 gols a favor i amb Ángel com a màxim golejador de l’equip amb set gols. Tot i això, el Tenerife ha marcat un gol més aquesta temporada que l’FC Andorra, que en porta 21.

D’altra banda, els de Sarabia hauran de saber superar la sòlida defensa dels illencs, els quals han encaixat 23 gols, amb les seves pròpies armes tricolor, les quals no han estat l’amenaça més gran que podien oferir els del Principat envers els seus rivals, ja que han marcat 21 gols i ja sense poder comptar amb el cedit Manu Nieto com a màxim golejador amb quatre gols, a més de ser el màxim assistent amb tres passades de gol.

L’FC Andorra acudeix a l’Heliodoro per tal de guanyar tres punts que pugin la moral al vestuari i a la graderia

Aquest matx promet ser un complicat duel que, si bé la recompensa dels tres punts podria tenir diversos efectes positius entre les files tricolor, es planteja també com un repte feixuc d’enfrontar en la situació actual.

Final de mercat / La finestra de fitxatges d’hivern s’ha tancat aquesta setmana i l’FC Andorra ha dut a terme diferents moviments. El conjunt tricolor ha fitxat a dues noves incorporacions, el davanter Jon Karrikaburu i, a última hora, Jorge Pombo. D’altra banda, han dit adeu a Manu Nieto, Anderson Arroyo i Laorent Shabani, en què destaca la cancel·lació de les dues cessions d’aquests dos últims jugadors que no han funcionat sota les ordres d’Eder Sarabia i posen de manifest que van haber errors en la planificació de la temporada.