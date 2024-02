Un MoraBanc sense res a perdre somia en vèncer al tità Unicaja

Avui, a les 20.45 hores, el MoraBanc Andorra sortirà al parquet del José María Martín Carpena per fer front a un dels equips que està més en forma en aquesta present temporada: l’Unicaja Màlaga. Els d’Ibon Navarro es troben en segona posició, però molt a prop del líder de la Liga Endesa, el Reial Madrid, sent l’únic equip capaç de vèncer al primer de la categoria i al Barça, a més de destacar per Europa, a la Lliga de Campions. Sense dubte, aquest matx suposarà tot un repte pels de Lezkano, però els tricolor es van quedar a tan sols sis punts en el partit de la primera volta, fet que obre una finestra per a l’optimista tricolor. Tant és així que Navarro va declarar en roda de premsa que, si bé reconeix que poden ser un dels dos millors equips de la competició, «jugarem contra un equip que puc comptar amb els dits d’una mà els partits que han perdut per més de 10 punts», assenyalant així que «per l’esperit competitiu i el nivell de joc que tenen, crec que és un equip que hauria de portar alguna victòria més». Unicaja sap que no es pot relaxar davant d’un MoraBanc que pot donar la sorpresa a Màlaga.