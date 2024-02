Fins a 406 càncers diagnosticats durant el 2023

L’any passat es van detectar 406 persones amb càncer a través dels diagnòstics d’anatomia patològica del SAAS. D’entre tots els tipus, els tumors més recurrents van ser els de còlon (80), pròstata (78) i mama (65). Són dades que va fer públiques ahir el Govern aprofitant que demà se celebra el Dia mundial contra el càncer, una jornada que té com a objectiu augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control d’aquesta malaltia. Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’acostar aquesta qüestió a la ciutadania, el Ministeri de Salut ha organitzat la conferència Càncer: una atenció integral, prevista per al pròxim dimecres 7 de febrer a les 19.30 hores a la sala d’actes de la Llacuna d’Andorra la Vella.

La conferència està pensada en format taula rodona en què participaran diversos professionals de l’oncologia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària –el cap de servei d’oncologia, el doctor Santiago Albiol; la cap de servei de ginecologia i obstetrícia, la doctora Sandra Cano; la psicooncòloga del servei d’oncologia, Laura Medina; i la infermera d’aquest servei, Marta Rosdevall– i una pacient d’aquesta unitat. En el marc del dia mundial, des del Ministeri de Salut, a més, es recorda que tenir cura de la pròpia salut amb una dieta saludable rica en fruita i verdura i amb el consum limitat d’aliments amb greixos d’origen animal i de carns vermelles i processades, fer exercici físic regularment i mantenir hàbits de vida saludables, no fumar i evitar o moderar el consum de begudes alcohòliques són factors de disminució del risc. Però a més de la prevenció primària, la detecció precoç de la malaltia és clau per augmentar les possibilitats de curació, per la qual cosa des de Salut es duen a terme cribratges preventius gratuïts. En el cas del càncer de mama, el programa pilotat ha permès diagnosticar 170 casos i en el de recte i de còlon 10.