Primera assemblea per la coordinadora de l’habitatge

La Coordinadora de l’Habitatge Digne ha convocat la primera assemblea per a demà a les 17.00 hores. Tot i que cal destacar que el lloc no s’ha anunciat, ja que la coordinadora només ho anunciarà a aquelles persones que estiguin interessades a participar en l’assemblea. Els que vulguin anar-hi han d’enviar un correu a [email protected] o enviar un missatge per missatge directe a la xarxa social d’Instagram. Així, en l’assemblea s’explicarà l’estructura organitzativa del col·lectiu, a més d’elegir els responsables de les diferents àrees de treball, de debatre sobre diferents casos al Principat i, finalment, organitzar-se per poder «defensar el dret a un habitatge digne».