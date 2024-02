El Periòdic d’Andorra celebra avui els seus 27 anys al servei de la informació del país. El 3 de febrer de 1997 va néixer al Principat com a mitjà de comunicació a paper per convertir-se en un referent en l’actualitat andorrana.

Des dels seus inicis fins ara, el Periòdic creix any rere any consolidant així el seu posicionament com a mitjà referent del Principat. Combinant la tradició del diari a paper amb la tecnologia amb el format web i els canals digitals, el mitjà està assolint uns bons resultats. L’híbrid entre paper i web ha donat fins ara bons resultats perquè cobreix i arriba a les diferents generacions.

Tot i ser un mitjà de caràcter tradicional, el Periòdic ha sabut adaptar-se als nous temps i està potenciant cada vegada més les notícies al web i redefinint, aquest darrer any, la seva imatge d’Instagram així com l’estratègia a les xarxes socials.

Quant al nombre de lectors anuals, el darrer any 763.787 persones van llegir el mitjà a través del web, 162.000 per una llista de difusió, mentre que 663.000 ho van fer a paper. En total 1.588.787 lectors van confiar en el Periòdic per informar-se. L’audiència de la revista EFStyle va ser de 80.000 lectors i 50.000 els de la Guia d’Andorra.

Diferenciant-se dels seus competidors, el mitjà ha optat per centrar el seu dia a dia no només en l’actualitat més política, sinó també en entrevistes d’interès, destacant projectes duts a terme per andorrans i residents al país, així com a les persones que inicien projectes a Andorra o bé que la seva feina travessa fronteres.

En les edicions de paper de cada dia, el Periòdic publica el News, dues pàgines íntegrament en anglès amb notícies d’actualitat.

Els continguts no només es queden en notícies d’actualitat, sinó que el Periòdic fa un especial monogràfic per sectors cada mes, destacant negocis que es duen a terme al país. A més, semestralment es publica la Guia d’Andorra, una guia turística en què es recomanen llocs d’interès, restaurants, cafeteries i altres espais del Principat.

Pel que fa al perfil d’Instagram, des del mes de febrer del 2023, el Periòdic ha fet créixer la seva comunitat de seguidors de forma exponencial. Amb una nova imatge i un nou grafisme al perfil, el canal està creixent i consolidant el seu públic.

En femení (EFStyle) es posiciona com la revista dirigida a la dona referent al Principat

EFStyle va néixer el 30 de juny del 2012 per l’interès de la propietat del mitjà en el món de la moda i l’estil de vida andorrà. Destacant per les sorprenents i diverses portades, i els textos que la diferencien de qualsevol altra publicació del país, EFStyle és ara la revista de moda al país. Trimestralment, des d’Andorrana de Publicacions es publica també la revista, posicionant la marca no només com un mitjà d’informació d’actualitat, sinó també com a referent en lifestyle, imatge i entrevistes amb algunes de les dones amb més recorregut en el món de la moda.