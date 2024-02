Esteve i Cornella, camí a la Copa d’Europa de Gstaad

L’equip nacional masculí va tornar a l’activitat en diferents fronts. En l’objectiu més proper, la Copa d’Europa d’eslàlom de Gstaad, el pròxim 5 i 6 de febrer amb Àxel Esteve i Xavier Cornella. Esteve tornarà a la competició dilluns a Gstaad a la Copa d’Europa d’eslàlom, i no ho farà a la Copa del Món de Chamonix, prevista per ell per a demà, diumenge 4 de febrer, en no sentir-se en condicions després d’uns dies amb un procés febril. Així, tant Esteve com Cornella seran als dos eslàloms de la Copa d’Europa de Gstaad, els dies dilluns 5 i dimarts 6 de febrer. Per això, Cornella està entrenant des del dijous a Valgrisenche, Itàlia, juntament amb l’equip espanyol i a una pista en perfectes condicions. A aquests entrenaments s’afegirà avui Esteve, i demà tot l’equip iniciarà el viatge a Gstaad per la Copa d’Europa. Per la seva part, Àlex Rius es troba a casa entrenant. De fet, Rius i Àlvar Calvo faran d’obridors el dissabte 10 de febrer en la pròxima Copa del Món de Soldeu, per viatjar el diumenge 11 de febrer a Bielmonte, per competir els dies 12 i 13 de febrer al gegant FIS, mentre que Bartumeu Gabriel es troba esperant la seva operació quirúrgica al genoll, prevista per la setmana que ve.

Mundials júnior / Ahir es van celebrar dues cites dels Campionats del Món júniors d’esquí alpí a França. Ahir estaven previstes les curses de gegant femení i eslàlom masculí, ambdues amb presència andorrana per part de Jordina Caminal, Clàudia Garcia i Àlvar Calvo. Tot i això, cap dels tres esquiadors andorrans van poder finalitzar les seves respectives proves a Saint Jean d’Aulps, França. Caminal i Garcia van finalitzar ahir la seva experiència mundialista, però Calvo competirà avui al gegant masculí a les muntanyes franceses.