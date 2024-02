Del Rio no es posa sostre pel Campionat Mundial de Planica

L’esquiadora andorrana, Gina del Rio, va arribar aquesta setmana a Planica, Eslovènia, on a partir del dilluns disputarà els Campionats del Món júniors d’esquí de fons. L’atleta farà front a aquesta competició amb l’objectiu de donar-ho tot i exposar tot el seu potencial contra les millors fondistes del món. De moment, la fondista de la FAE està entrenant a l’estació eslovena, on ja es van disputar l’any passat els Mundials absoluts.

Per El Periòdic

