Puig es queda a les portes del top10 a la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo

L’esquiador andorrà de paralpí, Roger Puig, va tancar ahir la seva participació en la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, Itàlia, amb un últim eslàlom en què va assolir l’11a posició, deixant molt bon sabor de boca a l’andorrà. L’atleta va anar de menys a més a la cursa.

A la primera mànega va marcar el 15è temps «amb una baixada tècnicament correcta però lenta, i a la Copa del Món no hi ha pietat», van explicar des de l’staff de l’esquiador. A la segona mànega, l’andorrà va sortir per totes i sense l’opció d’estar al davant va baixar «molt bé i ràpid», marcant a baix el 6è temps a 0.2 del podi i a 0.4 del segon. «El primer, l’Artur Bauchet, amb més compensacions que hi ha, ha quedat fora de l’abast dels altres corredors», van explicar des de l’equip andorrà.

L’equip marxa de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo amb bon sabor de boca, i ja pensant en la següent, amb viatge llarg cap al Japó, ja que la pròxima cita és a Sapporo, Itàlia, del 10 al 15 de febrer, amb dos gegants i tres eslàloms. L’equip iniciarà el trasllat el pròxim dimarts.

Després de la competició, Puig va declarar que «finalitzem dues setmanes de carreres on hem fet fins a 10 carreres seguides. Cap a les últimes ja es notava el cansament muscular i potser el rendiment no ha sigut l’esperat. A Veysonnaz, a la primera localització van sortir curses molt bones, diverses retirades, però ens vam quedar molt a prop del podi a l’eslàlom i a supergegant també sabem que podem estar molt a prop. Llavors, vam sortir de Veysonnaz molt contents, amb grans esperances per a Cortina. Aquí a Cortina potser s’ha notat el cansament muscular, l’acumulat, i no ha sortit tan bé com esperava». Així i tot, Puig confia en el fet que l’expedició cap a Àsia sortirà bé, declarant que «tenim moltes esperances de cara a les següents carreres al Japó».