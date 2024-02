La cinquena edició de la 'Paella pel mànec' acull a 64 assistents

El taller d'Assandca, 'La paella pel mànec', torna aquest any després de la seva aturada a causa de la pandèmia. Aquesta nova edició, anomenada 'Cuina antiinflamatòria per potenciar la teva salut', ha acollit aquest dissabte a 64 persones disposades a informar-se sobre la relació dels aliments amb el càncer, entre les quals també ha comptat amb la presència de la ministra de Salut, Helena Mas.



La nutricionista i dietista especialitzada en aliments antiinflamatoris, Alice Dénoyers, ha començat l'acte fent una recopilació dels aliments en la gestió de la malaltia, com millorar el sistema immunitari i l'oferiment de diversos consells per a una millora en la qualitat de vida.



Així doncs, Dénoyers ha incidit en els efectes positius d'una dieta equilibrada que aporta uns resultats beneficiaris per a l'organisme. Aquests resultats es tradueixen en l'absorció òptima dels nutrients necessaris, el manteniment d'un pes adequat, una millor tolerància als tractaments i una millor qualitat de vida. Els aliments que permeten aquests efectes positius van des de les fruites i les verdures, els aliments amb vitamines, minerals i amb greixos saludables, fins als prebiòtics, probiòtics.



El manteniment d'un bon estil de vida i hàbits saludables han demostrat una millor tolerància als tractaments oncològics. A més, la nutricionista ha animat a tots els pacients a demanar ajuda i deixar-se ajuda quan ho necessitin, trobar recursos per a una gestió emocional, i fins i tot comptar amb ajuda psicològica sempre que es necessiti.



El director d'Imporex Salut, Frank Rodríguez, per la seva banda, ha aconsellat a totes les famílies i assistents dur una elaboració prèvia del menú setmanal o mensual. Aquesta dedicació de temps permetrà a una millor gestió econòmica, però sobretot a evitar una compra amb productes innecessaris, com plats ja elaborats, i d'altrea no beneficiosos per a la salut. S'ha de tenir en compte que els plats ja elaborats venen dotats d'additius i amb una dosi de sucre i sal més elevats per al consum recomanable.



Finalment, de la mà de Rodríguez, s'ha iniciat la següent etapa del taller, l'elaboració dels quatre plats: crema de carbassa amb pollastre, cúrcuma i gingebre; amanida de kale i ceba vermella amb bonítol; paté de fetge de xai amb romaní timonets; i batut de coco, espinacs i alvocat, segons informa l'ANA.