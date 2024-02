Tornem a sumar

L'Andorra ha tallat la mala ratxa de resultats i ha sumat un punt treballat en la visita a Tenerife. Els d'Eder Sarabia han estat valents amb la pilota i han defensat amb rigor, però els hi ha faltat el gol tot i gaudir d'alguna ocasió clara, sobretot al segon temps.

Els tricolors han sortit molt fins amb la pilota i han dominat en els primers compassos del matx. Així, just al minut 3, una bona internada d'Álex Calvo no ha trobat rematador, en la primera arribada amb cert perill. El Tenerife, però, ha ajustat la pressió i a poc a poc ha anat guanyant terreny: Rahmani ha rematat mossegat a les mans de Nico i, uns minuts després, Enric Gallego, amb una bona desmarcada a l'esquena de la defensa, ha xutat desviat.

Per la seva banda, l'Andorra ha tornat a fer un pas endavant i en els darrers minuts ho ha provat amb una canonada de Karrikaburu que ha salvat molt bé Juan Soriano i un xut d'Iván Gil que ha rebotat a les cames d'un defensa.

A la represa, els del Principat han seguit dominant i ho ha tornat a intentar Iván Gil, mentre que al quart d'hora del segon temps Sergio Molina no ha trobat porteria després d'una excel·lent acció col·lectiva. Altre cop Iván Gil ho ha provat des de fora l'àrea, mentre que ha respost Roberto López amb una internada que ha acabat amb un xut al lateral de la xarxa.

L'Andorra ha acabat més sencer el partit i la darrera aproximació perillosa ha tornat a ser seva. De nou, la rematada de Karrika ha topat amb una nova resposta del porter Juan Soriano, que ha desviat a córner la darrera opció tricolor d'endur-se un premi més gran.