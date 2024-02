Lezkano: «El factor decisiu han estat els mals triples i tirs lliures»

El MoraBanc Andorra va caure de forma meritòria a Màlaga envers l’Unicaja per un marcador de 92-86. L’entrenador del conjunt tricolor, Natxo Lezkano, va haver de tornar a deixar anar un missatge recorrent aquesta temporada en les rodes de premsa. El basc va tornar a lamentar un partit on els seus pupils van fer un gran esforç i on potser van merèixer una mica més, però que per petits detalls no es va poder materialitzar en victòria. Aquesta vegada, el tècnic tricolor va assenyalar que «el factor decisiu, sens dubte, han estat els mals percentatges de tirs de triple i de tirs lliures», que van condemnar altra vegada a l’equip en un matx d’extrema exigència, ja que «per tenir opcions de guanyar a Màlaga, s’han de fer les coses molt bé».

Lezkano va valorar el primer quart com «molt complet», on va destacar l’energia emprada sobre el parquet per part dels seus pupils que imprimien un molt bon ritme al joc al llarg de tota la primera part, cosa que va satisfer el basc. Però a la segona meitat del duel, els tricolor ja van començar a trobar-se dificultats, on en un moment donat «no sabíem com anava el partit i ens han castigat amb transicions ràpides i trobant qualsevol forat per fer canastres fàcils», va analitzar l’entrenador.

El basc va recalcar la seva decepció amb els mals percentatges realitzats pels tricolor en els tirs triples i els lliures. Lezkano va esmentar, respecte als lliures, «si aconsegueixes aquests tirs, significa que alguna cosa has fet bé, però si els falles, no es reflecteix el bé que ho has fet i no sumes aquells dos o un punt». En aquest sentit, Lezkano va recalcar que «hem cedit molt en aquest punt».