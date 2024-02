La teleatenció de la Creu Roja es multiplica per tres en una dècada

El servei de teleatenció domiciliària de la Creu Roja Andorrana ha multiplicat per tres el volum d’usuaris en una dècada. Així, si aquest 2023 es va tancar amb 618 persones donades d’alta, la xifra el 2011 era de 224. El coordinador del servei, Toni Calvente, destaca que això demostra «la confiança» dels usuaris i les seves famílies en aquest servei i valora que hi ha cada vegada més demanda. De fet, ara com ara tenen una llista d’espera amb una vintena de persones. I per donar resposta a aquestes sol·licituds i també a les noves necessitats, des de la Creu Roja es treballa en importants novetats de cara a aquest 2024. Així, una és la d’un geolocalitzador en forma de rellotge que serveixi per activar el protocol d’emergència si la persona es troba fora del seu domicili.

Tal com explica Calvente, aquest geolocalitzador es troba ara com ara en període de proves i la voluntat és que cap al març ja es pugui tenir enllestit. Aquest sistema permetrà que si a la persona li passa alguna cosa estant fora de la seva llar pugui activar el protocol d’emergència. Aquest servei serà especialment interessant per localitzar la persona i es tracta, segons explica el coordinador del servei, d’una «ampliació» que es veurà complementada amb una altra aplicació especialment pensada per a persones amb Alzheimer o altres demències i que permeti actuar en cas que la persona surti d’un «radi de seguretat» establert. La intenció és que aquest nou servei estigui disponible tant per a rellotges com per a mòbils.

Una altra novetat és el nou terminal GSM que funciona amb SIM, amb la qual cosa no caldrà tenir una línia de telèfon fix per poder gaudir del servei de teleatenció a casa. I és que tal com explica Calvente, de vegades es trobaven amb el fet que la persona no tenia una línia de telèfon fix a casa i si volia tenir el servei l’havia de contractar. Aquest sistema es posarà en marxa de manera immediata després que s’hagin fet les proves «amb èxit».

Perfils dels usuaris

Tal com s’ha esmentat, la teleatenció va tancar el 2023 amb 618 usuaris donats d’alta, divuit més que l’any anterior. Calvente remarca que el 2023 ha estat un any en què hi ha hagut «moltíssimes baixes» que s’han vist compensades per les altes. La mitjana d’edat dels usuaris és d’entre els 60 i els 100 anys. Així, hi ha una cinquantena de persones que tenen una discapacitat i malalties cròniques i gaudeixen del servei i el 90% restant són persones que tenen més de 60 anys. De fet, la mitjana d’edat és de 80 anys.

El responsable del servei emfatitza en la satisfacció d’usuaris i famílies amb aquest sistema «de prevenció» que fa que els familiars estiguin «tranquils». També detalla que a banda d’intervenir en cas de necessitat, quan la persona activa l’emergència, es fan durant l’any tot un seguit de trucades «de cortesia». De fet, se n’arriben a fer 60.000. Així, a banda dels contactes de seguiment es fan altres trucades quan hi ha onades de fred o de calor per saber si la persona es troba bé o si necessita alguna cosa.

Una altra de les propostes que es fan des del servei són les sortides mensuals que serveixen per fomentar la convivència entre els usuaris i que els suposen tot un al·licient. La primera es farà al mes d’abril i es repetirà amb una periodicitat mensual.