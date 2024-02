Les preinscripcions per al curs escolar 2024-2025 es podran fer del 19 de febrer al 27 de març

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha informat que les preinscripcions per al curs escolar 2024-2025 es podran fer del 18 de febrer al 27 de març. Es podran inscriure als centres de tots els sistemes educatius dels país, els infants que compleixin els tres anys abans de finalitzar el curs escolar vinent.



Per fer aquest tràmit, les famílies s'hauran d'adreçar a l'escola escollida per formalitzar la preinscripció i, posteriorment, registrar el document facilitat pel centre educatiu, juntament amb la sol·licitud d'inscripció escolar, al Servei de Tràmits del Govern o a les oficines de tràmits comunals. El formulari de la sol·licitud es pot trobar a la pàgina web www.tramits.ad.