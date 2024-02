Arrestat un turista per agredir un menor a les pistes

La Policia va detenir el divendres al migdia, a Pal, un turista de 41 anys per haver agredit un menor de 14 anys a les pistes d'esquí. Segons expliquen en el comunicat, li va donar un cop de puny causant-li lesions a la cara després d'un petit incident.

El cap de setmana, un altre turista de 37 anys, va ser arrestat per agredir un altre home en un local d'oci nocturn del Tarter durant una baralla en què li hauria donat un cop de puny i li hauria causat una ferida oberta al llavi.

Finalment, durant el cap de setmana la Policia també va detenir un home de 27 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l'honor per intentar agredir els agents i insultar-los després d'haver d'intervenir per una alteració d'ordre públic en un local d'oci nocturn de la capital.