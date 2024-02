Detingut per agredir la dona davant dels fills i altres familiars

També per agredir la parella es va detenir la mateixa matinada de dissabte a la parròquia d'Andorra la Vella un home de 46 anys i no resident.

La matinada de dissabte, a Escaldes-Engordany, la Policia va detenir un home de 33 anys per haver agredit la dona al seu domicili davant dels fills menors i altres familiars. A més, se'l va arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat perquè, mentre la pegava, l'amenaçava de mort.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació