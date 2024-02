Sessió informativa per tractar les claus en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral

Creand Crèdit Andorrà i Crowe Andorra, amb la col·laboració del Govern, organitzen la sessió informativa "Quines són les claus en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral?". Aquesta conferència formativa es dirigeix a empreses i entitats del país que vulguin conèixer i entendre les recents obligacions en matèria d’igualtat derivades de la llei 6/2022 i dels reglaments que la desenvolupen.



L’objectiu de la jornada és oferir una visió clara i didàctica de les implicacions legislatives en matèria d’igualtat i donar a conèixer les passes que s’han de seguir per tenir aprovats i integrats en el si de les entitats el pla d’igualtat.



La sessió serà impartida per professionals de Crowe Andorra especialistes en la qüestió, amb la participació de representants de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública del Govern. En concret, l’exposició anirà a càrrec de Marc Baró, gerent del departament de Corporate de Crowe Andorra; Mireia Gallart, supervisora del departament de Corporate de Crowe Andorra; Mireia Porras, cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública; i Maria Jesús Parra i Gloria Reig, sòcies de l’àrea laboral de Crowe Legal i Tributari Barcelona.



L’acte tindrà lloc el dia 8 de febrer, a les 18.30 hores, a l’edifici Creand. Per a l’assistència presencial és necessària inscripció prèvia al telèfon 88 88 88. Per assistir-hi de manera 'online', s’ha de fer la inscripció a través de l’enllaç següent (bit.ly/3SrZPyS), que també es pot trobar a les xarxes socials de Creand.