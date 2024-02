La Policia deté un home begut després d'una persecució policial

Durant el cap de setmana, la Policia va detenir diverses persones per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. La matinada de dissabte a l'altura de la rotonda de la Dama de gel, la Policia va arrestar un home, de 21 anys i no resident, amb una taxa d'1,55 després d'una persecució des de l'avinguda Tarragona. Segons informaven des del Cos a través d'un comunicat, els agents el van veure fer un avançament a una velocitat elevada per un carril tancat i envaint parcialment el contrari. Quan li van der els senyals per controlar-lo, el conductor va accelerar fent diversos avançaments a més de 100 quilòmetres per hora, es va saltar semàfors i línies contínues posant en perill tant els conductors que circulaven en sentit contrari com els vianants que es trobaven en aquell moment al carrer.

Dissabte al migdia, un home de 50 anys, va ser detingut amb una taxa d'alcoholèmia de 2,18 gràcies a l'actuació d'un agent de policia fora de servei, que el va aturar després de veure'l circular fent ziga-zagues pel nou vial d'Encamp amb el risc d'impactar en algun moment amb un dels vehicles que circulava en sentit contrari. La mateixa tarda, la Policia va arrestar un altre home, de 51 anys, amb una taxa de 2,16 després de tenir un accident amb danys materials a Andorra la Vella.

La matinada de diumenge, una dona de 47 anys va ser arrestada amb una taxa d'1,92 i, al migdia, una altra dona, de 58 anys, va haver de ser detinguda per refusar sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i tòxics després d'haver bolcat amb el seu cotxe al carrer Joan Maragall, de la capital. L'accident va causar danys a tres vehicles que es trobaven aparcats al marge esquerre de la calçada.

També es va detenir i controlar diverses persones en possessió de drogues. Un d'ells, un turista de 32 anys, va ser arrestat a l'aparcament d'un local d'oci nocturn en possessió d'1,5 grams de cocaïna; 1,29 grams d'èxtasi i 0,71 de tusi. En les proximitats d'un altre establiment d'oci nocturn, però d'Andorra la Vella, la Policia va controlar tres homes no residents implicats en una batussa i va acabar detenint-ne un d'ells, de 26 anys, amb prop de 0,4 grams de cocaïna i una petita quantitat de marihuana. A la frontera del riu Runer, es va controlar un home de 28 anys i no resident que accedia al país amb 0,6 grams de cocaïna. També en duia 7,4 d'haixix.