La Coordinadora reafirma la seva dedicació per l’accés a un habitatge digne

La Coordinadora per un Habitatge Digne va celebrar el passat diumenge la seva primera assemblea general, un esdeveniment que va servir per establir les bases organitzatives del col·lectiu i que va arribar, segons van apuntar a les seves xarxes socials, «fruit d’un procés de treball intens i debats amb diversos membres del moviment de l’habitatge». Durant la sessió, es va establir l’objectiu principal de l’associació. En aquest sentit, van reafirmar la seva principal dedicació «a aconseguir l’accés a l’habitatge digne per a tota la ciutadania d’Andorra». A més, segons van informar, «aquest objectiu es buscarà mitjançant la generació d’eines de suport mutu i solidaritat, així com la mobilització del conjunt de la població per reclamar solucions generalitzades al país».

D’altra banda, durant l’assemblea general també van establir el full de ruta a seguir, dividit en tres apartats «clau». El primer d’ells és l’anàlisi de la situació de l’habitatge al Principat, el segon és l’establiment d’un programa per a l’habitatge digne, i darrer i tercer punt és el desenvolupament d’un pla d’acció per assolir el principal objectiu del col·lectiu, esmentat anteriorment.

L’associació no tanca la porta a més mobilitzacions ciutadanes per reclamar solucions generals al país

En afegit, diumenge es va establir l’estructura organitzativa. Així doncs, van indicar que s’ha consolidat una estructura interna amb una assemblea general com a màxim òrgan decisiu, «una junta coordinadora per garantir l’execució de les decisions, i diverses comissions de treball per abordar les diferents qüestions». Amb tot, «es considera prioritari establir mecanismes de control democràtic als càrrecs de responsabilitat». En afegit, es va prendre la decisió de constituir legalment la coordinadora com a associació, amb la finalitat «de consolidar-se internament abans de donar aquest pas», configurant-se així com a un col·lectiu més «que forma part del Moviment per l’Habitatge, i allarga la mà per col·laborar a totes les persones i agents socials implicats en aquest moviment, sempre amb la premissa de treballar pels interessos majoritaris de les classes populars del país».

En darrer lloc, amb el comunicat que van publicar a les xarxes socials, van apuntar que prioritzaran la col·lectivitat per sobre la individualitat. És a dir, la Coordinadora «considera que ser un col·lectiu implica que no hi ha ningú per sobre de ningú», i van recalcar que el col·lectiu no és un espai «per oportunistes i gent que busqui trobar cap benefici personal».