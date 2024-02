Els agricultors catalans tallaran avui la frontera hispanoandorrana

Els agricultors catalans bloquejaran avui l’accés a Andorra des de la frontera hipanoandorrana. Els talls estan prevists a partir de les 11.00 hores i s’allargaran fins a les 18.00 hores, després que els tractors facin una marxa lenta en direcció a Andorra.

Els agricultors catalans han organitzat aquesta acció simultània en diversos punts de la xarxa viària de Catalunya per «parar el país», amb talls a les autopistes, autovies i els accessos a les capitals de província, perquè la ciutadania visualitzi que «no és un problema només europeu, sinó també governamental».

El sector agrícola manifestava que tot i que els preus dels aliments als supermercats no paren d’augmentar, els preus que es paguen als productors agrícoles estan molt per sota de les despeses de producció, i denuncien la gran competència que pateixen amb les importacions d’altres països on les normes mediambientals no són tan dures com les d’Espanya, les quals descriuen com molt extenses i complicades.

Una de les reivindicacions que ha portat els agricultors catalans a emprendre aquestes mobilitzacions, és tenir més ajudes per poder afrontar els costos de manteniment i subministrament que s’han vist agreujats per la sequera.

Per aquest motiu, avui dimarts al matí, els agricultors trauran els camions i es disposaran a paralitzar el país. En el cas d’Andorra, seran els pagesos de la Cerdanya i de l’Alt Urgell els que agafaran el rumb cap a la frontera del riu Runer, amb una marxa lenta des de la rotonda de la Seu d’Urgell, impedint així l’entrada al Principat des d’Espanya.

Des del Departament de Mobilitat, van publicar un missatge a través de la xarxa social X (conegut antigament com Twitter), on van recordar que la circulació es veurà afectada a l’N-145 entre Andorra i la Seu d’Urgell amb motiu de la marxa lenta de tractors des de les 11.00 a les 14.00 hores.

Per aquest motiu, des de Mobilitat recomanen actualitzar la informació abans d’emprendre un desplaçament entre els dos territoris, ja que es preveuen reivindicacions arreu del territori català i consultar la pàgina de trànsit per estar al dia de les actualitzacions.

Cal recordar que aquest moviment el van iniciar les associacions agrícoles franceses fa un parell de setmanes per protestar en contra del retard en el lliurament d’ajudes públiques, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals. Les mobilitzacions es van escampar ràpidament per tot Europa, amb milers de pagesos sumant-se a la causa.

NOVA ATURADA / En aquest sentit, la Plataforma Nacional per a la Defensa del Sector del Transport d’Espanya, que agrupa a milers de transportistes per carreteres, va informar ahir que se sumaran a les protestes dels agricultors amb la convocatòria d’una aturada nacional indefinida a partir del pròxim dissabte.

Així ho va anunciar ahir la plataforma apuntant que aquesta aturada convocada juntament entre agricultors i granaders, està oberta a tots els moviments i sectors que ho considerin oportú i de tota la societat civil que vulgui donar el seu suport.